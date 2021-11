Crean aplicación que da dinero a quienes compran en ciertos establecimientos

La incertidumbre económica del país, agravada por la pandemia, estimuló diferentes programas de fidelización y obligó a las compañías a desarrollar nuevas acciones para seducir a un consumidor que busca día tras día más beneficios y promociones para mantener su capacidad de compra.

Por esto, se muestra en el mundo un terreno fértil para las propuestas de devolución de dinero o cashback por adquirir ciertos productos, modalidad que también es buscada por las marcas, pues estas plataformas suelen brindarles, además de la seguridad de compra, una serie de información de mercado que, de otra manera, no conseguirían o les sería muy costoso hacerlo.

La tendencia no es ajena a Colombia y por eso es que vienen naciendo diferentes aplicativos móviles que promueven las compras y a cambio le dan puntos para impulsar al consumidor a adquirir productos más frecuentemente.

Lea también: Moto Voladora tuvo su primera muestra en público

TuCash acaba de ser lanzada y es la aplicación móvil que busca solucionar esas dificultades revolucionando la forma como las marcas recompensan a su comprador por preferirlos en sus compras sin limitaciones geográficas de ciudades ni puntos de venta, al tiempo que ofrecen beneficios reales y tangibles a los usuarios, como el dinero.

“En Colombia existen otras apps que buscan premiar al consumidor, pero no entregan dinero, sino que manejan sistemas tradicionales de puntos que representan un portafolio de beneficios que deben consumir dentro de la aplicación o una red de comercios aliados. Con este aplicativo no limitamos al usuario en el disfrute de su recompensa, entregamos recompensas en dinero para que el usuario lo use o gaste donde quiera y en lo que quiera, así de simple”, señala Olivia González, CEO de TuCash.

Esta app ha tenido tres rondas de capital semilla con una inversión de 700.000 dólares, cuenta a la fecha con 180.000 usuarios en 500 ciudades del país quienes han hecho compras efectivas en más de 14.000 puntos de venta de diferentes formatos.