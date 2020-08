Diana Trujillo, de Cali a Marte: la historia de la colombiana que triunfa en la NASA

Hace casi dos décadas, cuando Diana Trujillo salió de su Cali natal, lo hizo con el propósito de ir a otro país a aprender inglés, de progresar y de buscar mejores oportunidades: el famoso, y alcanzado por pocos, sueño americano. Comenzar no fue fácil: no hablaba inglés y no tenía dinero.

Además, al llegar a la Florida, sufrió un duro choque cultural: ella, latina, era cálida, saludaba de beso en la mejilla a lo cual la gente reaccionaba como cualquiera reaccionaría hoy en épocas de pandemia: con total rechazo.

“Comenzar fue duro”, afirma con nostalgia, pero esa nostalgia se mezcla con orgullo al saber que debió enfrentar duros trabajos para pagar sus estudios de ingeniería aeroespacial, una carrera que pocos en Colombia escogerían porque la ven como de otro planeta y, justamente, lo es.

Gracias a su promedio académico y a su habilidad para ver las oportunidades, Diana Trujillo consiguió hacer unas pasantías en la Nasa; sí, la misma agencia que vemos en películas como Apollo 11, Gravity, Figuras Ocultas o El Primer Hombre en la Luna. Ciertamente, un trabajo del que solo sabemos por películas de ficción.

Resumir tantos años de esfuerzo en un par de párrafos no le hace justicia a la carrera de esta caleña que hoy lidera una de las misiones más importantes para La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio en Los Estados Unidos. Su trabajo en la misión Mars 2020 fue elaborar el brazo robótico del rover “Perseverance”, que va a camino al planeta rojo.

Este instrumento sería el responsable de extraer la muestras y materiales geológicos para el estudio de la edad del planeta y de responder la pregunta que le quita el sueño a media comunidad científica en el mundo: ¿realmente estamos solos en el universo?

El rover aterrizará en Marte aproximadamente el 21 de febrero de 2021, fecha en la cual Diana tendrá que trabajar jornadas de 17 horas continuas sincronizada con el reloj marciano (en marte los días duran 24 horas con 39.5 minutos y los años son de 686.98 días).

No obstante, será un reto al que los científicos de la Nasa ya están habituados.

