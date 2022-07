Diseñan aplicación con modelo de ahorro para que usted sea su propio prestamista

Luego de la pandemia hubo una incertidumbre ya que el costo de vida ha venido en crecimiento. Por eso, las familias en Colombia tratan de subsistir con sus pocos ingresos económicos pese a que sus necesidades financieras vayan en aumento.

Ante esto. Muchas personas deciden acudir al llamado ‘Gota a Gota’, un crédito informal para cumplir con sus obligaciones pese a que se tengan que pagar intereses mensuales de 15% hasta un 430% de manera anual.

Lea también: TikTok restringirá videos por edades, ¿por qué?

Infortunadamente, hay entidades financieras que se aprovechas de sus servicios financieros que mediante algunas comisiones que son poco transparentes, esconden tasas de usual que van hasta el 600% anual.

Ante estas prácticas, hay una muy reconocida en Europa y Estados Unidos que brindan soluciones a las personas, como lo es el salario bajo demanda, que no busca lucrarse a partir del estrés financiero de las personas, sino más bien a ayudarlos.

De esta manera llega al país la compañía PayFlow que permite a los trabajadores cobrar una parte de su sueldo que ya ha trabajado con anterioridad al pago y este se diferencia en que en ningún concepto se cobran comisiones o intereses al titular.

Este servicio lo paga directamente la empresa, lo que funciona de manera similar a que se paga un software para guardar información. En esto la compañía paga una tarifa fija mensual acorde a la cantidad de empleados que tiene. Esto ha funcionado en Estados Unidos, arrojando resultados increíbles ya que un trabajador financieramente en balanza tendrá más productividad y así las empresas tendrán más ganancias.

Lea también: Juez prohibió la importación de iPhone y iPads que tengan tecnología 5G a Colombia

Según lo explicó Santiago Santos, quién es uno de los pioneros en implementar este proyecto en el país, mencionó que “les permite enfrentar sus obligaciones en el momento que toca, sin atrasarse en los pagos. Tú no sabes si ellos pagan arriendo el 8, el 15 o el 30, tampoco sabes cuándo tienen que ir al mercado o pagar el colegio de sus hijos. Mis trabajadores están felices con poder evitar el préstamo informal y las deudas. Con Payflow tienen la tranquilidad diaria, algo que con el pago quincenal o mensual no tenían”.

Por eso, se puede determinar que el salario bajo demanda no es un crédito ni mucho menos una deuda, es un acceso al dinero que un colaborador va generando con su propio trabajo y ayuda en el día a día a un imprevisto, pero no daña a largo plazo ya que no tiene tasas de interés.