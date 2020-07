Dominic Wolf, el youtuber alemán que defiende a Shakira por canción ofensiva de raperos

En cuanto a la percepción que tienen los alemanes de Colombia, dijo que "eso depende mucho de la generación y percepción de las personas. Las personas que son mayores de 40 años por lo general tienen una imagen un poco negativa de Colombia, porque ellos han escuchado las noticias de hace 30 años que salieron de los noticieros de Alemania, cuando la situación estaba muy mal y se quedaron con esa imagen".

Recordó que durante los últimos años ha podido comprobar que "esa situación mejoró y por eso la generación mía, entre los 20 y 30 años, no tienen una mala imagen de Colombia, pues a veces sí, pero digamos que ya está mejorando. Por lo general no saben mucho de Colombia, no se escucha mucho pero tampoco tienen una mala imagen".