Eclipse total de sol: Todos los detalles para que no se lo pierda

El próximo lunes 14 de diciembre se llevará a cabo uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes: un eclipse total de Sol. Será visible en varios países de América del Sur, siendo este el último del 2020.

Este fenómeno se producirá porque la Luna, durante 24 minutos, pasará en medio de la Tierra y el Sol. Sin embargo, el eclipse total durará poco más de dos minutos. En ese tiempo el día lucirá como la noche.

Le puede interesar: ¿Por qué será tan trascendental el próximo eclipse total de Sol?

Los países que podrán apreciar este evento son Brasil, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina, pero solo estos dos últimos lo verán en su totalidad. En Colombia desafortunadamente no será visible; no obstante, para los amantes de la astronomía la Nasa lo transmitirá en vivo a través de su página web, desde las 10:30 a.m.

¡Experimenta la magia de un eclipse solar total! ☀️🌗🌎

El 14 de Dic, 10:30 am ET, te ofrecemos un programa sobre el eclipse de Sudamérica con expertas de @NASASun e imágenes en vivo del eclipse proporcionadas por @ucatolica.

Participa usando #preguntaNASAhttps://t.co/5rpz7Z5WSA pic.twitter.com/H8tbHl8Adr — NASA en español (@NASA_es) December 11, 2020

Para ver de forma segura el eclipse total de Sol es importante tener en cuenta el uso de gafas especiales, que filtren el 99 % de la luz solar, de lo contrario, puede resultar afectada la visión de las personas. También se podrán utilizar telescopios, celulares, cámaras y binoculares con sus respectivos filtros.

Si bien en un año puede haber varios de estos fenómenos, según expertos, el eclipse total de Sol se produce en promedio cada 18 meses, que es cuando la Luna está en la posición correcta para bloquear completamente la luz del Sol. Así lo explicó a la BBC la astrónoma Tania de Sales Marques, del Real Observatorio de Greenwich en Londres, Reino Unido.

Lea también: Farmacéutica confundió pastillas para disfunción eréctil con antidepresivos

El próximo eclipse total se registrará en diciembre de 2021, pero solo será visible en la Antártida. El siguiente está programado para abril de 2023 en Australia e indonesia y, un año después, también en abril, sucederá en América del Norte.