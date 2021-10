El capitán Kirk de Star Trek volvió al espacio en el segundo vuelo tripulado de Blue Origin

Un cohete de Blue Origin despegó este miércoles por unos minutos en el espacio, con un emblemático pasajero de la conquista espacial a bordo: William Shatner, quien interpretó al legendario Capitán Kirk de la serie Star Trek.

A los 90 años, se ha convertido en la persona de mayor edad en llegar al espacio. Este es el segundo vuelo con pasajeros a bordo que hace la compañía del multimillonario Jeff Bezos, quien hizo el primer viaje el pasado mes de julio.

"Me sorprenderá ver el espacio. Quiero mirar el globo y apreciar su belleza y dureza", anticipó William Shatner el martes en un video publicado por Blue Origin.

El despegue se dio a las 9:50 am desde el oeste de Texas, salió al espacio y regresó a la Tierra en solo once minutos. El cohete New Shepard, totalmente automatizado y reutilizable, despegó verticalmente y está compuesto por un lanzador y una cápsula con diseño ultramoderno que se desprende en vuelo.

Propulsado de esa manera, va más allá de la llamada Línea Karman, a una altitud de 100 km, que maraca el límite del espacio según la convención internacional.

Los pasajeros pudieron separarse de sus asientos y flotar durante unos momentos en gravedad cero. La cápsula regresó a la Tierra, en caída libre y frenada por tres paracaídas y un propulsor trasero. El lanzador regresó a parte para aterrizar automáticamente no lejos de su punto de despegue.

Además del actor canadiense, otros tres pasajeros estarán a bordo el miércoles. Son Chris Boshuizen, un exingeniero de la NASA y cofundador de Planet Labs, una empresa estadounidense que fotografía la Tierra en alta resolución todos los días utilizando satélites.

Glen de Vries es cofundador de Medidata Solutions, una empresa especializada en software de monitorización de ensayos clínicos para la industria farmacéutica.

Y finalmente, Audrey Powers, gerente de Blue Origin, particularmente a cargo de las operaciones de vuelo y el mantenimiento del cohete.