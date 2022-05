El director estadounidense de ‘Encanto’ estará en Colombia 4.0

Según informó el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el director de la película ‘Encanto’, Jared Bush, estará presente del 6 al 7 de mayo en Colombia 4.0, uno de los eventos de tecnología más importantes que se realiza en el país.

En la versión número 12, el guionista, director y productor de la película de Disney, compartirá su experiencia sobre la película el día 6 de mayo, que fue producida por Walt Disney Pictures y Walt Disney Animation Studios.

“En la experiencia profesional de Bush se destaca que fue codirector y guionista de la película ganadora del Oscar ‘Zootopia’, guionista de la película nominada al Oscar ‘Moana’ y productor ejecutivo de ‘Raya and the Last Dragon’”, resaltó la ministra TIC, Carmen Ligia Valderrama.

Lea además: Cofundador de Apple, Steve Wozniak, será invitado especial en Colombia 4.0

“Su participación en Colombia 4.0 incentivará a los asistentes a ver en la industria del cine y la animación una oportunidad para contribuir al desarrollo y progreso de Colombia”, añadió.

Dentro de la trayectoria de Jared Bush también se destaca que fue co-creador, productor ejecutivo y escritor de la serie de aventuras de comedia animada de Disney XD ‘Penn Zero: Part-Time Hero’ y también ha sido editor ejecutivo y coproductor de series y proyectos para otras reconocidas productoras estadounidenses.

Esta producción, que se estrenó en noviembre del año pasado, ha obtenido múltiples nominaciones y premios, otorgándole el Globo de Oro a la mejor película animada, el Premio de la National Board of Review a la mejor película animada y en la edición número 94 de los Premios Óscar se coronó como producción ganadora en la categoría Mejor película de animación.

Lea también: Así está marchando la tecnología 4G y 5G en Colombia

“Dada su participación en múltiples producciones y el conocimiento que tiene acerca de la cultura colombiana, es un honor que en esta edición de Colombia 4.0 los ciudadanos tengan la oportunidad de conocer a expertos de la industria del cine de la talla de Bush”, afirmó la ministra.

Además de Bush, dentro de la programación de los tres días, el evento contará con la presencia de expertos como Fernando Trueba, director de El Olvido que seremos; Patrick Osborne, escritor, director y animado; Joshua Beveridge, director de animación en Spider-Man: un nuevo universo; Andrea Fernández, directora de arte en The Cuphead show; entre otros personajes reconocidos en el mundo de la animación.

Las personas que quieran vivir la experiencia de Colombia 4.0 pueden inscribirse sin costo en la página web del evento. Además, allí también podrán consultar la agenda de los tres días, con el nombre de cada uno de los speakers y talleristas, que estarán compartiendo las nuevas tendencias de la industria TIC.