El robot más grande del mundo da sus primeros pasos en Japón

Pese a que los efectos de la pandemia del coronavirus ha retrasado grandes proyectos en todo el mundo, los japoneses han estado decididos a continuar avanzando con la construcción de una réplica del Gundam RX-78-2, máquina que ostenta el título de ser el robot más grande del mundo.

Pese a que este proyecto aún ha sido terminando, el pueblo japonés ya ha demostrado que su Gundam puede ejecutar una seria de movimientos, entre los que está la posibilidad de caminar, levantar sus brazos, arrodillarse, girar la cabeza, realizar algunos gestos con sus manos, entre otras acciones.

Recientemente se ha conocido un video que deja en evidencia los resultados de las pruebas de movimiento que se le realizaron a la réplica del Gundam. En las imágenes se puede ver el robot es capaz de ejecutar varios movimientos de forma fluída.

Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7