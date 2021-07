El bioquímico, académico colombiano y exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, explicó algunas razones que llevaron a la empresa DeepMind y el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, para adelantar la investigación "Inteligencia artificial y los ladrillos básicos de la vida", en el que predicen con una precisión sin precedentes, la estructura de casi todas las proteínas que forman un ser humano.

En diálogo con RCN Radio, Wasserman indicó que con esta investigación cuyo resultado fue publicado la semana pasada, se ha dado un gran paso para comprender cómo está estructurado el cuerpo humano y sus funciones.

"Pasar del código lineal a cómo es la estructura espacial de esa molécula es difícil... este es un programa que aprende y experimenta todo el tiempo y ha logrado predecir esa forma de la proteína, por tanto se acerca mucho a su función y estructura biológica", explicó el bioquímico colombiano.

Este programa que realizó DeepMind y el Laboratorio Europeo de Biología Molecular muestra más de 350 mil estructuras, incluyendo las de unas 20 mil proteínas humanas y las de otros 20 organismos. Algunos científicos aseguraron que es un avance asombroso que cambiará radicalmente la investigación biológica.

En ese sentido, el experto colombiano indicó que "para todas esas enfermedades de alta complejidad que no han podido ser resueltas porque no se entiende muy bien lo que está pasando, esto es un brinco en la comprensión. Esto va a complementar grandemente porque por el momento en muchos casos solo hablamos de proteínas en el papel, pero esto nos muestra una figura tridimensional que nos ayudará a entender, no va a acabar con con la investigación sino que le va a dar un impulso".

