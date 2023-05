Estafas digitales: Cómo evitar ser víctimas de fraudes financieros

Ser muy cuidadosos con la cédula y las tarjetas débito o crédito; no enviar fotografías de estos documentos a través de medios digitales (whatsapp) y estar al tanto de estos en caso de entregarlos a alguien para hacer alguna diligencia, ya que los delincuentes pueden sacar fotografías y clonarlas.

Fortalecer la seguridad del celular a través de claves de desbloqueo y doble autenticación para el acceso a aplicaciones: De esta manera, en caso de robo o pérdida del equipo, se evita que el delincuente pueda acceder y realizar transferencias o cualquier otra actividad en el dispositivo.

Revisar la información que se recibe a través de mensajes de texto, correos electrónicos o publicidad en línea para evitar ser víctima de phishing, método a través del cual los delincuentes se hacen pasar por organizaciones públicas o privadas y solicitan datos personales para después utilizarlos en otros robos.

Le puede interesar: Renta ciudadana: Inescrupulosos están estafando con el pago de los $500.000

No aplique a créditos en páginas que ofrezcan tasas excesivamente bajas, que presten con pocas revisiones, que no tengan correos corporativos y que no estén inscritas en ColombiaFintech. Revisa si tienen sellos de confianza o si son vigiladas por alguna Superintendencia. Revisa que dicen las redes sociales sobre estas empresas.

En caso de ser víctima de estos fraudes se debe entablar una denuncia ante la Fiscalía, ya que es uno de los requerimientos que suelen hacer las entidades financieras. Además, se deben bloquear los productos para evitar que el estafador pueda hacer transacciones.