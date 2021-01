Expertos recomiendan dejar de usar Facebook Messenger ¿Por qué?

Recientemente Zak Doffman, periodista especializado en ciberseguridad indicó en una publicación para Forbes que las personas deberían dejar de utilizar la plataforma de mensajería instantánea Facebook Messenger, porque este servicio no ofrecería una protección adecuada para los mensajes de sus usuarios.

Doffman indicó que la reciente salida de miles de usuarios de WhatsApp, causada por el anuncio de una actualización en la política de privacidad de la plataforma y en donde se establecía cómo la plataforma compartiría datos de sus usuarios con Facebook, solo fue una forma distraer la atención ante la negativa invasión a la privacidad del usuario que representa Messenger.

Por esta razón el experto en ciberseguridad consideró que las personas que estén preocupadas por su privacidad, deberían dejar de utilizar dicha plataforma de mensajería.

"No hay justificación para esto. Todos sabemos que Facebook vive de nuestros datos, así es como pagamos por sus servicios 'gratuitos'. Pero tiene que haber un límite. Si nos encontramos en un lugar donde Facebook dice 'tomaremos todo lo que puedan poner en nuestras manos', y decimos 'sí, esto está bien', entonces qué dice eso sobre nosotros y el valor que le damos a nuestra propia privacidad", resaltó el periodista en su publicación en Forbes.

El periodista declaró que el principal argumento de WhatsApp en su defensa era que la aplicación no puede leer nuestros mensajes y tampoco Facebook. "No hay tanta suerte, sin embargo, si es un usuario de Messenger", afirmó Doffman.

Indicó que la encriptación de extremo a extremo, que WhatsApp proporciona a sus usuarios, se usa en Messenger solo en los mensajes privados, no dentro de grupos, y no está activada por defecto. La función "debe ser por defecto para cualquier plataforma de mensajería que uses", precisó el periodista.

Zak Doffman también señaló que Facebook Messenger constantemente monitorea el contenido que comparte el usuario y por ello puede recolectar datos financieros e información sensible de los usuarios.

Finalmente Doffman recomendó buscar plataformas de mensajería instantánea que brinden mayor protección a la privacidad del usuario como es el caso de Signal. Sin embargo, también reconoció que WhatsApp sigue siendo una mejor aplicación de comunicación a causa del gran volumen de usuarios que posee.

"El consejo ahora es simple. Si todavía está en Messenger o si está usando los mensajes directos de Instagram para cualquier otra cosa que no sea interactuar con compañías a las que está comprando y para mantener contactos casuales, entonces es hora de cambiar. La opción más fácil sigue siendo WhatsApp, dada su magnitud: todos sus amigos y familia son probablemente los usuarios. Si quiere una opción más segura, entonces use Signal en paralelo. Será más utilizable a medida que se unan más de tus contactos", puntualizó el periodista.