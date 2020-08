Facebook confirmó que retiró un video de la página del presidente estadounidense, Donald Trump, que consideró una "desinformación peligrosa" respecto a la pandemia del covid-19.

El video se trata de una entrevista en la cadena Fox News en la que el mandatario republicano aseguraba que los niños no pueden prácticamente contraer el nuevo coronavirus.

"Este video incluye afirmaciones falsas de que un grupo es inmune a la covid-19, lo que es una violación de nuestras políticas sobre desinformación dañina sobre la covid", indicó la red social.

Acoso en Faacebook

Una coalición de veinte fiscales generales de Estados Unidos pidió a Facebook que tome más medidas para evitar que la popular red social se use para difundir el odio y la desinformación y que dé apoyo a las víctimas de intimidación y acoso en esa plataforma.



Los fiscales señalan en una carta enviada al consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, que a pesar de su compromiso de trabajar para mantener segura a su comunidad de usuarios, la red social no ha logrado mantener el contenido de odio fuera de sus plataformas y proteger a los usuarios de los acosadores en línea.



Le recuerdan que la nación se encuentra en un momento de reflexión en temas de justicia social y de derechos civiles.



En ese contexto, advirtieron, entidades privadas, grupos organizados y funcionarios públicos "continúan usando Facebook para difundir información errónea y proyectar mensajes de odio contra diferentes grupos de estadounidenses", con muchos de esos mensajes que conducen al abuso de usuarios individuales de Facebook.



Recuerdan que recientes encuestas sugieren que más del 40 por ciento de los estadounidenses han experimentado algún tipo de acoso en línea, y el de esas víctimas, más del 75 por ciento ha informado haber sido acosado en Facebook.



Los hostigamientos pueden incluir conductas como el acoso cibernético, el robo (publicación maliciosa de la información personal de alguien) y el "swatting", una llamada a la policía u otros servicios de emergencias dando un aviso falso de un incidente grave.