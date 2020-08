Fall Guys causa furor al superar los dos millones de ventas en Steam

Una semana después de su lanzamiento, Fall Guys: Ultimate Knockout se ha convertido en todo un éxito entre las jugadores que buscan una experiencia multijugador online. La nueva entrega del Mediatonic ya ha logrado superar dos millones de jugadores en Steam y aún se desconoce la cifra de jugadores en la versión de PS4.

