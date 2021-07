Una falla generalizada de internet se registró este jueves en horas de la mañana y afectó gran parte de los portales web alojados en Colombia.

De acuerdo con el portal Downdetector, especializado en identificar fallas y caídas de ese servicio, la suspensión temporal de la conectividad se debió a un error en los servidores de la empresa Akamai Technologies, que suministra servicios de computación y distribución en la nube.

Le puede interesar: Vacunación anticovid para todas las edades depende de disponibilidad de dosis: Carlos Álvarez

En un comunicado esa empresa aseguró que "Akamai está experimentando una interrupción del servicio. Estamos investigando activamente el problema y proporcionaremos una actualización en 30 minutos".

Asimismo aclararon que una vez identificada la situación, "hemos implementado una solución para este problema y, según las observaciones actuales, el servicio está reanudando su funcionamiento normal. Seguiremos vigilando para asegurarnos de que el impacto se ha mitigado por completo".

Las fallas hasta el momento han generado dificultades de conexión en diferentes páginas web de universidades, medios de comunicación y algunas entidades públicas del país, incluso, este error se empezó a identificar a través de la página web de los Juegos Olímpicos de Tokio cuando algunas personas intentaron ingresar y no fue posible acceder al portal.

Consulte además: Procuraduría investigará queja contra Claudia López por apoyar 'primera línea'

El medio argentino Cadena 3 indicó que "el fallo estaría relacionado con un servidor de DNS, que afectó a miles de webs en Internet. Al intentar ingresar a los sitios aparece el mensaje Service Unavailable – DNS failure. The server is temporarily unable to service your request. Please try again later".

Esta falla del servicio de internet se registró con mayor proporción en el sur del continente, en países como Argentina y Chile, donde a esta hora se intenta restablecer la comunicación.