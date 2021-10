Fecha oficial de la llegada de Among Us a PlayStation y Xbox

La compañía estadounidense Innersloth es la encargada del desarrollo del popular juego Among Us, que se volvió toda una sensación durante varios meses y aunque su auge no es igual que antes, muchos se mantienen fieles al juego.

Among Us se se trata de entrar a un escenario con varios jugadores y completar ciertas misiones que se ubican en diferentes puntos del entorno. Sin embargo, algunos de los participantes tienen un perfil de 'Impostores' y ellos sabotearán otras zonas del juego sin ser descubiertos, incluso pueden acabar con la vida de los personajes dentro del juego y confundir una votación en la que el equipo anuncia quién es el impostor para ganar.

El juego ha sido muy bien recibido en celulares móviles y en computadores, lo que hizo que Innersloth lo trasladara a Xbox y PlayStation.

¿Cuándo sale Among Us para PlayStation y Xbox?

La empresa anunció recientemente que el videojuego estará a la venta a partir del 14 de diciembre y al igual que en un ordenador, Among Us se incluirá con Xbox Game Pass en las consolas.

Para PlayStation, mientras tanto, se obtendrá una opción exclusiva de Ratchet & Clank en una fecha posterior, además, Among Us tiene soporte para juegos cruzados, por lo que es posible jugar con amigos en un PC, Nintendo Switch y dispositivos móviles.

La descarga del juego tendrá un valor de $ 4,99 dólares, en cuanto a precio el contenido en versión física tendrá tres ediciones diferentes, en la Edición Crewmate, se incluye un póster del mapa de Skeld, stickers y una tarjeta holográfica, por un costo de un costo de $ 30 dólares. Esa versión llegará a Europa el 14 de diciembre, a Japón y Corea del Sur dos días después, y luego a Estados Unidos, Canadá y América Latina el 11 de enero, afirmó Engadget.

Por otro lado está la Impostor Edition que se lanzarán más adelante por 50 dólares e incluye el mismo equipo que el paquete Crewmate, junto con un felpa púrpura de un compañero de equipo, un alfiler de esmalte y un cordón.

Luego, estará la Ejected Edition de $ 90 dólares que traerá dulces, una caja de acero, un gorro y unacobija de lana. Ambas ediciones se enviarán a mediados del 2022.