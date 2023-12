Felicite a sus seres queridos en Navidad y Año Nuevo: Cómo programar mensajes en WhatsApp

El deseo de enviar mensajes de felicitación a seres queridos en Navidad, a través de WhatsApp, es común, pero las caídas en las redes de telefonía pueden obstaculizar la entrega oportuna de estos saludos. Ante este inconveniente, existen soluciones prácticas para programar mensajes y garantizar que lleguen a su destino en el momento deseado.

Cómo programar mensajes de Whatsapp en Android

Para usuarios de Android, la aplicación Wasavi se presenta como una opción confiable. Tras su descarga desde Play Store, la configuración es sencilla: otorgar los permisos necesarios, redactar el mensaje, seleccionar destinatarios y establecer la hora y fecha de envío. Una característica destacada es la posibilidad de eludir la confirmación antes del envío, asegurando una ejecución automática sin intervención del usuario.

1. Descarga e instala Wasavi desde Play Store.

2. Abre Wasavi y otorga los permisos.

3. Toca el botón flotante y luego pulsa en "Schedule Message" (programar mensaje).

4. Escribe el mensaje de felicitación.

5. Selecciona los destinatarios.

6. Establece la hora y la fecha de envío.

7. Desmarca la opción "Ask me before sending message" (preguntarme antes de enviar el mensaje).

Cómo programar mensajes de Whatsapp en Iphone

En el caso de los dispositivos iPhone, la aplicación nativa Atajos ofrece una solución elegante. Mediante la creación de una automatización personalizada, los usuarios pueden establecer la hora, día y frecuencia de envío, además de redactar el mensaje y seleccionar destinatarios. Al igual que en Wasavi, la opción de confirmación puede desactivarse, garantizando un envío fluido y sin interrupciones.

1. Abre la aplicación Atajos en el iPhone.

2. Accede a la pestaña "Automatización".

3. Toca en "Crear automatización" y luego en "Crear automatización personal".

4. Selecciona "Momento del día" y establece la hora de envío.

5. En el apartado "Repetir", marca la opción "Todos los meses" y selecciona el día de envío.

6. Toca en "Siguiente" y luego escribe el mensaje de felicitación en el cuadro de texto.

7. Toca en "Siguiente" y luego escribe "WhatsApp" en el buscador.

8. Selecciona "Enviar mensaje" y elige los destinatarios.

9. Toca en "Siguiente" y desmarca la opción "Solicitar confirmación".

10. Toca en "Ok" para finalizar.

Es fundamental tener en cuenta que, aunque estas herramientas permiten programar mensajes incluso durante caídas de WhatsApp o saturación de redes, si el teléfono está bloqueado, el mensaje se enviará una vez que el dispositivo se desbloquee.