Recientemente, se ha desatado un escándalo en torno a unas impactantes imágenes, que circularon en algunos medios de comunicación, que muestran supuestos incendios en los cerros orientales de Bogotá.

Nicolás Caballero, artista audiovisual, fotógrafo y cinematógrafo, quien reconoce estar detrás de la creación de estas imágenes, explicó las razones por las que las publicó en sus redes sociales

“Sí, son inteligencia artificial. Yo vengo trabajando con inteligencia artificial más o menos unos cuatro años y siempre he querido exponer sobre el peligro, sobre todo en los medios, de estas imágenes. Pero, en este caso, ahora se puede distorsionar, digamos, la realidad”, expresó Caballero.

Ante estas interrogantes, Nicolás Caballero confirmó su participación en la creación de las imágenes, pero aclaró que se trata de una representación gráfica generada por inteligencia artificial, no de una manipulación de la verdad.

“Agarré este caso como anzuelo que es un desastre natural, hice una representación gráfica del acontecimiento, pero con inteligencia artificial. Es una realidad, no estoy modificando, o sea, no estoy poniendo a una persona, a un culpable mostrando que él quemó los cerros, es decir, no estoy distorsionando la verdad, sino estoy haciendo una representación gráfica de un acontecimiento que es real”, añadió.

Al ser cuestionado sobre la aparente falta de transparencia al no mencionar que las imágenes eran producto de inteligencia artificial, Caballero admitió que usualmente aclara este detalle en sus perfiles públicos, pero en esta ocasión no lo hizo, aunque, según él, siempre ha abordado la discusión sobre los peligros de la inteligencia artificial en los medios.

“Los medios lo empezaron a publicar sin preguntarme. Incluso, a mí no me dijeron absolutamente nada de 'oye, ¿estas imágenes las puedo publicar?'. Ni siquiera si fueran las fotografías mías, porque soy fotógrafo y pudo haber hecho un trabajo de fotorreportaje. No me preguntaron, nunca me dijeron: 'oye, ¿puedo usar estas fotografías?'”, agregó Caballero.

La controversia surge al descubrirse que algunos medios de comunicación publicaron las imágenes, lo que generó un malentendido sobre la situación real en los cerros con los incendios.