El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, cuya compañía ha sido ampliamente criticada por supuestamente favorecer sus ganancias a la seguridad y la desinformación, aseguró que se está tratando de pintar una imagen falsa de la empresa.



La publicación conocida este lunes de los denominados 'papeles de Facebook', que ahondan en la forma en la que la compañía priorizó sus ganancias a la seguridad y la desinformación, ha redoblado la presión sobre su consejero delegado, Mark Zuckerberg, en la misma jornada en la que la red social presentó sus resultados.

Estos documentos, que publicó un consorcio de diecisiete medios que incluye a CNN, el New York Times y el Washington Post, están aportando nuevos detalles a las filtraciones de una exempleada de la compañía, Frances Haugen, que publicó hace semanas The Wall Street Journal.



Por su parte, Zuckerberg aseguró ante esas informaciones que "la crítica si es de buena fe", ayuda a mejorar" el funcionamiento de la compañía, según CNN, citado por la agencia de noticias EFE.



No obstante, en su opinión, "estamos viendo un esfuerzo coordinado para utilizar selectivamente documentos filtrados para pintar una imagen falsa de nuestra empresa".



"La realidad es que tenemos una cultura abierta que fomenta la discusión y la investigación sobre nuestro trabajo para que podamos avanzar en muchos temas complejos que no son específicos de nosotros", agrega Zuckerberg.

Este lunes se conocieron los resultados de la compañía, en medio de la que puede ser la mayor crisis en los 17 años de historia del gigante de las redes sociales.



Pero pese al intenso escrutinio que está recibiendo, por parte de la prensa y los políticos, Facebook sigue ganando usuarios y disparando sus beneficios, que en los primeros nueve meses del año subieron un 62% con respecto al mismo período de 2020.