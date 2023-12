Gemini: la nueva Inteligencia Artificial que quiere destronar a ChatGPT

Gemini trabaja con los lenguajes de código más habituales, como Java, Python, C++ y Go, según sus creadores, y aunque incurre en algunos errores, Google dic que los sabe resolver cuando así se le comunica en el 90 % de los casos.



El potencial de Gemini se va a aplicar a su sistema actual de chat, conocido como Bard y que funciona ya en varias lenguas, incluido el español.



La compañía no ha aclarado cómo piensa monetizar la nueva herramienta, y por el momento se ha limitado a anunciar que estará disponible a partir del 13 de diciembre.