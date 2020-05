Gobierno aplazó por tercera vez licitación del dominio .CO

El Ministerio de las Tecnologías aplazó por tercera vez, hasta el 22 de mayo, la firma del contrato de administración del Dominio. CO, el activo digital del país que fue definido por ley como una función administrativa, una actividad y un recurso de interés público a cargo del Gobierno.

Según la entidad, esa decisión se toma de conformidad con la solicitud de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública de adelantar una mesa técnica el 19 de mayo de 2020.

Además porque permitirá, "brindar total claridad acerca de las inquietudes manifestadas en relación con el proceso", reiterando una reunión que había sido solicitada en tres oportunidades a ese ente de control.

Lea además: Gobierno aplazó nuevamente firma de la licitación del dominio. CO

La licitación del dominio. CO ha estado envuelta en medio de polémica después de que la Procuraduría General de la Nación iniciara una investigación por posibles errores en la aplicación de los pliegos de evaluación durante la audiencia de adjudicación del contrato para administrar el recurso digital más importante del país.

La semana anterior el concesionario DoTCO, firma que participó en la licitación, manifestó que "la acción de la Procuraduría se refiere a un error matemático cometido durante esta diligencia el pasado 3 de abril, por la cual se dio como válida la propuesta de Co Internet S.A.S cuando en realidad no lo era".

Asimismo, reiteró que "en la comunicación de la Procuraduría al MinTIC se expone nuevamente el error que el Ministerio ha negado insistentemente".

En su momento, el senador Iván Name radicó un derecho de petición dirigido a la ministra de ese entonces, Silvya Constaín, recordándole que la firma .CO Internet S.A.S es la empresa que desde 2010 ha tenido la responsabilidad de la promoción, administración y gestión técnica del dominio .CO.

De otro lado el pasado 13 de mayo se radicó ante el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones una solicitud que sería previa a una acción popular relacionada con la licitación del dominio .CO.

En esta solicitud, "piden a la nueva ministra de las TIC que realice una revisión acorde con lo que ha solicitado la Procuraduría General de la Nación, debido a un error que habría cometido el Ministerio en la evaluación de las propuestas presentadas para la operación del dominio .CO", explicó el consorcio DotCO en un comunicado.