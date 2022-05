Google anunció que cerrará una de sus aplicaciones

Google anunció que cerrará YouTube Go, la cual es una versión ligera de la aplicación de videos más famosa del mundo, informó el portal Andro4All. El objetivo de esta plataforma es mejorar el rendimiento en los teléfonos móviles que tenían poco espacio, sin embargo, se pierden algunas herramientas que sí tiene la original.

Una de las razones que por las que se decidió eliminar esta aplicación, es que con el paso el tiempo se ha optimizado YouTube para que funcione de la mejor manera en todos los celulares.

Sin embargo, el cierre de la aplicación se realizará el agosto del presente año, por ende, Google invitó a descargar YouTube o tener acceso a la app por medio de cualquier navegador de internet.

Por otro lado, algunas características que no se pueden disfrutar en YouTube Go es el modo oscuro y comentar los videos de los artistas favoritos o sobre algún tema. Por el momento, no se sabe si esta aplicación dejará de estar disponible en la tienda de Google desde antes de agosto.