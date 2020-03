Google ayudó a WhatsApp a reparar una falla de seguridad

No obstante, las búsquedas en Google pueden ser más específicas si se conocen algunas palabras o términos que están en el nombre de un chat grupal. Esto permitirá que un tercero pueda entrar a un grupo al que no fue invitado.

Cabe destacar que para que un tercero pueda ingresar a un grupo de WhatsApp, es necesario que al menos en una ocasión el administrador de dicho chat haya generado el enlace de invitación.

