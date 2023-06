Google eliminará servicio de fotos: conozca cómo descargar las imágenes para no perderlas

Una de esas últimas actualizaciones tiene que ver con el cierre de Álbum de Fotos, el cual está programado para el próximo 19 de julio.

Por este motivo, la compañía ha hecho un llamado para que sus usuarios salven las fotos almacenadas en esta aplicación antes de que esta cierre.

“Te hemos enviado este correo porque has consultado el archivo de álbumes recientemente o tienes contenido visible en este archivo. A partir del 19 de julio de 2023, el archivo de álbumes ya no estará disponible. Te recomendamos que uses Google Takeout para descargar una copia de tu archivo de álbumes antes de esa fecha”, dice un correo que le llegó a varios usuarios de Google.