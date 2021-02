Hackers piden 1.000 dólares para liberar pene atrapado en cinturón de castidad

Hackers lograron penetrar al sistema de un cinturón de castidad para extorsionar a un hombre y pedirle 1.000 dólares en bitcoins a cambio de liberar su pene.

Los delincuentes contactaron a Sam Summers, la víctima, a través de los mensajes de la aplicación que controla el dispositivo. Summers, según le contó al portal Vice Motherboard, pensó que su novia le estaba jugando una broma, así que la llamó a preguntarle. Ella lo negó y él notó que no podía liberarse del juguete sexual.

"Empecé a mirar a la cosa. No hay forma de anularlo manualmente. Es un cinturón de castidad: supongo que no debería [tener cómo anularlo manualmente]. Sin embargo, cuando es una cosa digital como, debería tener una llave o algo. Pero obviamente no la tenía", añadió Summers.

El hombre, entonces, decidió girarles a los hackers el dinero en bitcoins demandado. Sin embargo, no liberaron su pene: por el contrario, le pidieron más plata. Ya desesperado y resignado, Summers le dijo a su novia que compraran una cizalla corta pernos para quitarse el aparato. Mejor dicho, compraron una herramienta como la que se ve a continuación: