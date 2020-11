Ingresos por e-commerce en Colombia alcanzarían los $27 billones en 2020

Al cierre del 2020, Colombia habría alcanzado ventas cercanas a los 27 billones de pesos por ventas realizadas en comercios electrónicos, una cifra importante aunque no la esperada al comienzo del año, ya que se redujo la proyección en un 2%.

Así lo dio a conocer el quinto reporte de la industria del e-commerce en Colombia realizado por la firma BlackSip, el cual reveló también que la disminución se dio por la contracción de economías más desarrolladas en canales digitales como China e India.

De acuerdo con los expertos, este porcentaje resulta positivo al compararlo con la disminución en ventas del retail general, que se encuentra 10 puntos por debajo de lo proyectado al inicio del año.

"Esto no significa una contracción de las ventas online vs 2019. De hecho, se estima que éstas crezcan alrededor del 19% en el 2020. No obstante su crecimiento es menor al proyectado inicialmente", señala uno de los apartes del reporte.

En el caso de Latinoamérica la situación es diferente, en tanto que "se proyecta un crecimiento cercano al 30%, alcanzando un nivel de ventas de 83.630 millones de dólares, registrando el crecimiento más grande de los últimos años".

Sin embargo, este comportamiento positivo de Latinoamérica "no influencia mucho el indicador mundial, teniendo en cuenta que con los datos de este año, las ventas de ecommerce en Latinoamérica no llegan al 2% de la participación global".

En cuanto al estado de Colombia con respecto a otros países de la región, "evidenciamos que durante 2019 fuimos el cuarto país en ventas a través de e-commerce en la región. El país registró ventas por el orden de los 6.000 millones de dólares según Statista y por debajo de Brasil, México y Argentina, que registraron ventas por 27.000, 22.000 y 8.000 millones de dólares respectivamente".

Asimismo, para el 2020 la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico reportó ventas a través de e-commerce hasta el mes de agosto de 17 billones de pesos. "Con los datos entregados y proyectando los meses que quedan del año, desde BlackSip se estima un cierre en ventas de 27 billones de pesos para el año en curso", indicaron.

El análisis agregó que “Colombia tiene todo para estar en línea con Brasil y México en cuanto a eCommerce. En los últimos meses hemos visto cómo los consumidores tradicionales de las tiendas físicas están optando por las compras en canales digitales. Claro está, que cada vez son más las transformaciones que deben realizar las empresas para poder cumplir con las necesidades de los clientes”, manifestó Maria Paula Silva, country manager de BlackSip para Colombia.

Se estima que en el 2020 cada colombiano haya gastado en promedio $557.000 pesos en ventas a través de comercio electrónico, registrando un crecimiento del 125% desde 2016, año en el cual este promedio estaba en $246.000 pesos y ubicándose por encima del promedio de Latinoamérica que está en $132 dólares.