Instagram registra caída e intermitencia en el servicio

Varias fallas e intermitencia se han registrado desde las primeras horas de este jueves en la red social Instagram, que no permite compartir contenido o enviar mensajes directos a través de esta herramienta.

Según el portal Downdetector, que verifica en tiempo real el funcionamiento de las principales páginas web y aplicaciones en el mundo, "los informes de los usuarios indican problemas en Instagram".

Dentro de los problemas más comunicados, el 41% corresponden al uso de la aplicación, el 31% al desempeño del sitio web y el 28% a la actualización del feed.

"No puedo actualizar las noticias me aparece en blanco mi Instagram", "A mí me quita el sonido de la historias en general así no sea música y también en las publicaciones como IGTV", son algunos de los comentarios más comunes registrados por esa herramienta de monitoreo digital.

La falla más reciente en la operación de los servicios ocurrió el pasado 02 de agosto, cuando la aplicación tampoco permitió a sus usuarios actualizar el contenido o visualizar el número de vistas en las historias.

Incluso, se alcanzaron a reportar 83 fallas por minuto en la actualización de los contenidos de esa herramienta.

Pese a que Instagram pertenece también a Facebook y Whatsapp, esta vez no se registraron fallas en las plataformas que prestan los servicios para esas herramientas.

Multa a Whatsapp

De otro lado, este jueves también se conoció una multa de 1.500 millones de pesos a WhatsApp tras una investigación solicitada por el comité europeo de protección de datos, sobre los cambios en su uso de informaciones personales.

La investigación iniciada por la comisión irlandesa de protección de datos DPC en diciembre de 2018, buscaba determinar si dicha aplicación "cumplía con sus obligaciones de transparencia", en lo que respecta a informar a los usuarios de cómo se utilizarían sus datos.