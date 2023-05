Inteligencia artificial, ¿una amenaza para la industria musical?

Resultaría insólito imaginar una colaboración entre Peso Pluma y Taylor Swift, pero no es una idea tan disparatada en un mundo con inteligencia artificial (IA), que ya está empezando a retar al "establishment" de la industria musical.

Una mezcla menos insospechada, The Weeknd y Drake, ha protagonizado una de las últimas canciones generadas por IA que se han viralizado, "Heart on My Sleeve".

Para ello, el productor Ghostwriter ha utilizado la IA para crear clips vocales realistas que sonasen como The Weeknd y Drake, y TikTok ha hecho el resto con un video que ha alcanzado nueve millones de visualizaciones.