iPhone 14 en Colombia: Precios del teléfono en el país superan los 6 millones

Desde septiembre de 2022 Apple presentó su más reciente dispositivo, el iPhone 14 y sus versiones plus, pro y pro max, sin embargo, a Colombia no había podido llegar debido al pleito legal que no permitía importar equipos con tecnología 5G al país, luego de que un tribunal de Bogotá dictaminara que la firma violó una patente de Ericsson.

No obstante, se conoció que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) homologó los cuatro modelos del nuevo celular insignia de Apple para que puedan operar legalmente en el país.

De acuerdo con lo indicado por el portal web de iShop y las tiendas virtuales de los distribuidores autorizados, el lanzamiento del dispositivo se daría prontamente, pues se conoció que la venta directa será el próximo 10 de febrero.

Ante este anuncio, muchos colombianos empezaron a indagar acerca del precio que tendrían los dispositivos en el país, especulando que tendría el mismo costo que en Estados Unidos, pero, al parecer, no es así.

Claro, compañía telefónica, compartió cuáles serán los precios del teléfono para los clientes que tengan más de 6 meses de antigüedad con esa empresa de telefonía.

Estos son los precios presentados por dicha compañía:

- iPhone 14 de 128 gb: 4’949.960 pesos.

- iPhone 14 de 256 gb: 5’569.960 pesos.

- iPhone 14 plus de 128 gb: 5’669.960 pesos.

- iPhone 14 pro: 6’249.960 pesos.

- iPhone 14 pro max: 6’899.960 pesos.

En este sentido, se estima que las demás tiendas autorizadas para la venta legal del iPhone manejarán precios parecidos.