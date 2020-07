Joven de 17 años fue acusado en Florida por el hackeo masivo de Twitter

Un joven de 17 años fue acusado este viernes de 30 cargos criminales por el hackeo masivo de la red social Twitter, que comprometió a personalidades como Bill Gates, Barack Obama y Elon Musk, según lo informó la fiscalía de Florida, sureste de Estados Unidos.

Graham Ivan Clark "fue el autor del reciente ataque de Twitter", señaló la fiscalía del estado en un comunicado. El joven fue arrestado la mañana del viernes en Tampa, en la costa oeste de Florida, donde reside.

De acuerdo con la acusación, el pasado 15 de julio Clark hackeó los perfiles de Twitter de prominentes personalidades y escribió mensajes en los que pedía a los usuarios que depositaran bitcoins en cuentas asociadas a él. De esta manera, el joven consiguió recaudar más de 100.000 dólares en esta criptomoneda en un solo día.

El ataque "fue diseñado para robar dinero de estadounidenses de todo el país, incluso aquí en Florida. Este fraude masivo fue orquestado aquí mismo, en nuestro patio trasero, y no lo aceptaremos", escribió el fiscal estatal Andrew Warren.

State Attorney Andrew Warren filed 30 felony charges against Tampa resident Graham Ivan Clark, 17, for scamming Americans, perpetrating the “Bit-Con” hack of @BillGates , @BarackObama , & @elonmusk Twitter accts. TY to our federal law enforcement partners. https://t.co/iLyq8guuBN pic.twitter.com/RrchWo5TOy