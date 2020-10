Juegos gratis: conozca la lista que ofrecerá PlayStation Plus en noviembre

PlayStation ya ha revelado cuáles serán los títulos gratuitos que estarán disponibles durante el mes de noviembre de 2020, para los jugadores que tienen una suscripción al servicio 'PlayStation Plus' con su PS4.

Para el onceavo mes de 2020, los jugadores tendrán acceso a 'La Tierra Media: Sombras de Guerra', 'Hollow Knight' y 'Bugsnax (juego exclusivo para PS5), para esta ocasión los jugadores contarán con dos títulos de acción y un título pensado para la nueva consola de Sony.

A partir del martes, los miembros de PS Plus pueden descargar Middle-earth: Shadow of War y Hollow Knight: Voidheart Edition para PS4:



Además, un juego extra de #PS5 en noviembre…

La Tierra Media: Sombras de Guerra

Esta entrega es la segunda parte del juego 'Sombra de Mordor (Shadow of Mordor), el cual está basado en la saga de 'El señor de los anillos' y que intenta narrar los hechos de una época anterior a la creación de la comunidad del anillo, en donde un hombre forjará una alianza con el alma de un elfo, para intentar destruir las hordas de orcos en Mordor.

Hollow Knight: Edición Corazón Vacío

Este es uno de los títulos del género 'Metroitvania' más aclamado en los últimos años, en esta entrega los jugadores tendrán que aprender a explorar todos los escenarios para ayudar a su personaje a que desarrolle nuevas habilidades y así mismo pueda derrotar a nuevos y más desafiantes enemigos.

Bugsnax, primier título gratis de la PS Plus para PS5

Este título invita a los jugadores a capturar e investigar una enorme variedad de criaturas. En esta entrega habrá que explorar un mapa para poder atrapar a cerca de 100 especies distintas, el juego estará disponible del 12 de noviembre y hasta el 4 de enero.

Cabe recalcar que las personas que compren la PlayStation 5 y cuenten con PS Plus, también tendrán acceso al juego 'Astro’s Playroom' junto al paquete de juegos 'PS Plus Collection'. Este pack ofrece un total de 18 títulos exclusivos del catálogo de PS4, pero con mejoras gráficas para el PS5, como Persona 5, Uncharted 4, The Last of Us Remasterizado, Resident Evil 7, Mortal Kombat X, Monster Hunter World, entre otros.