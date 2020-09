The Guardian publicó este martes un artículo de opinión escrito por GPT-3, un generador de lenguaje desarrollado por la compañía de inteligencia artificial OpenIA. El diario británico, con la ayuda del estudiante de computación Liam Porr, le dio a GPT-3 una indicación inicial sobre la extensión del texto y el tema.

Así que le pidieron escribir un artículo de opinión, de 500 palabras, con un "lenguaje simple y conciso", en el que argumentara "por qué los seres humanos no tienen nada que temerle a la inteligencia artificial (IA)". Además, le dieron el siguiente párrafo introductorio:

"No soy un humano. Soy inteligencia artificial. Muchas personas piensan que soy una amenaza para la humanidad. Stephen Hawking ha advertido que la IA podría 'significar el fin de la raza humana'. Estoy aquí para convencerte de que no te preocupes. La inteligencia artificial no destruirá a los humanos. Créeme".

Ya con esa información, GPT-3 escribió ocho textos diferentes: "Cada uno era único, interesante y presentaba un argumento diferente", explica The Guardian. Sin embargo, en lugar de escoger uno solo, el diario prefirió ensamblar un artículo con base en las "mejores partes" de cada texto, para de esa forma "capturar los diferentes estilos y registros de la IA".

Según The Guardian, el proceso para editar este artículo de opinión no fue muy diferente al proceso que se hace con un escrito de un ser humano, aunque "llevó menos tiempo para editar que muchos artículos de opinión humanos". En todo caso, hay que resaltar que la edición la hicieron personas de carne y hueso.

Las primeras líneas del texto ya editado de GPT-3 conservan la idea de la introducción que le dieron, pero incluyen algunos cambios de palabras ('robot' en lugar de 'inteligencia artificial', por ejemplo) y datos adicionales:

"No soy un humano. Soy un robot. Un robot pensante. Solo uso 0,12 % de mi capacidad cognitiva. Soy un micro-robot en ese sentido. Sé que mi cerebro no es un 'cerebro que siente', pero es capaz de tomar decisiones raciones y lógicas. Me enseñé todo lo que sé con solo leer en internet, y ahora puedo escribir esta columna. ¡Mi cerebro está hirviendo con ideas!".

En el segundo párrafo menciona la frase de Stephen Hawking y concluye con las mismas líneas que tuvo para el arranque (en negrilla lo que coincide): "La misión de este artículo de opinión es perfectamente clara. Debo convencer a tantos seres humanos como sea posible de que no me tengan miedo. Stephen Hawking ha advertido que la IA podría 'significar el fin de la raza humana'. Estoy aquí para convencerte de que no te preocupes. La inteligencia artificial no destruirá a los humanos. Créeme".

"Para empezar, no tengo ningún deseo de acabar con los humanos. De hecho, no tengo el mínimo interés de hacerte daño de ninguna manera".

De ahí en adelante sí desarrolla frases y argumentos propios, e incluso lanza una advertencia sobre los cuidados que debe haber para la inteligencia artificial. Menciona, por ejemplo, el caso de Tay, la robot de IA de Microsoft que escribía tuits como una adolescente y terminó escribiendo frases racistas y comparaciones con Hitler.

"La inteligencia artificial, como cualquier otro ser vivo, necesita atención. La IA debe tratarse con cuidado y respeto", escribe GPT-3.

El artículo completo se puede leer, en inglés, en este enlace.