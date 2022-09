Las nuevas opciones de smartphones en Colombia a precios bajos

Mientras que las marcas líderes como Samsung y Apple han lanzado sus últimos celulares como el iPhone 14 y el Flip y Fold 4, esas apuestas buscan un consumidor que esté dispuesto a pagar entre los 5 millones y 9 millones de pesos para tener un celular.

Colombia se ha vuelto un mercado importante para empresas de telefonía celular, y la última marca que llegó al país con una propuesta diferente es Infinix.

La empresa con sede en Hong Kong lanzó dos celulares con los cuales quiere atraer a consumidores que buscan modelos con pantallas generosas, buena capacidad de memoria y una cámara que permita sacar buenas fotos. Lanzaron el el Iinfinix Note 12 G96 con un precio de $835,900, y es un modelo con buenas prestaciones y el Infinix Hot 12, en 699,900 pesos es un modelo de entrada al mundo smartphones conectados.

En conversación con Hiperdata, el director de Marketing, Nicolás Vega, dijo que “en Infinix Mobile creemos que comprar un celular no debe ser sinónimo de dejar de hacer otras cosas: ¿para qué quiero el celular más costoso si voy a endeudarme durante varios años? ¿Para qué deseo una cámara sobrevalorada si por estar endeudado no puedo ir a los sitios donde quiero tomar las fotos soñadas? ¿Para qué necesito un celular potente si no voy a utilizar todas sus funciones? Llegamos a Colombia para que la gente no tenga que elegir entre vivir y adquirir tecnología”, aseguró en el evento de presentación de la empresa.

La competencia crece, las opciones para adquirir un smartphone se incrementan, porque tal como hace muchos años, el fundador de Microsoft, Bill Gates, aseguró que “sueño que haya una computadora en cada hogar del mundo”, hoy las empresas tecnológicas apuestan a que cada persona tenga un dispositivo conectado.

Por: Andrea Cardona.