Desde 1986 el 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock, una fecha elegida para conmemorar Live Aid, el concierto benéfico del año 1985 organizado por Bob Geldof, que consiguió recaudar 100 millones de dólares, destinados al fondo de ayuda a las víctimas de la hambruna en África.

La plataforma de videos de Google, YouTube, decidió hacer un resumen de lo más llamativo en la escena mundial y nacional del rock en su día.

El concepto “video musical en cuarentena” tuvo un crecimiento exponencial en los últimos días entre los artistas. Muchos usaron material de su vida cotidiana, permitiendo a los fans estar más cerca y generando videos musicales.

Twenty One Pilots es un ejemplo, lanzó en abril el video de “Level of Concern”, grabado de forma casera y alcanzó más de 41 millones de visitas.

En Latinoamérica la banda mexicana Maná realizó un nuevo videoclip de su éxito “Huele a tristeza”, y ya tiene más de 2 millones de visitas.

También, aumentaron los videos en los que artistas invitaban a sus fans a participar, brindando una sensación de unidad y conectándose de forma directa y personal. La banda estadounidense Weezer conectó de forma innovadora con sus admiradores para el video de su canción “Hero”, que supera las 900 mil visualizaciones.

Según YouTube: Durante esta cuarentena los artistas actuaron, compusieron canciones, se reunieron virtualmente con sus compañeros de banda, realizaron colaboraciones con otros artistas y dejaron que sus admiradores sean parte de este momento especial para la música. Uno de los músicos que supo aprovechar esto fue Billie Joe Armstrong, quien realizó una versión de “Maniac Monday” con la colaboración de Susanna Hoffs de la banda The Bangles.

Finalmente, el concierto One World: together at Home alcanzó más de 2.7 millones de visualizaciones y allí estuvieron varios artistas dando a conocer sus canciones, la más sonada fue “You can't always get what you want” de The Rolling Stones que superó las 4 millones de vistas.

Además, muchos cantantes y bandas se fueron por lo clásico para recaudar fondos, un ejemplo fue Metallica: Live at Slane Castle y Foo Fighters: Live at the Wembley Studios. Otros artistas que subieron sus conciertos a la plataforma fueron: Guns N' Roses - Not In This Lifetime Selects: Download Festival, Radiohead - Live From A Tent In Dublin y Simple Plan at Rock AM Ring Festival 2017.