Los mejores memes que deja la apariencia de la PlayStation 5

Este jueves se realizó el esperado lanzamiento de la PlayStation 5, la presentación de la nueva consola de Sony también estuvo acompañada de la revelación de algunos de los títulos exclusivos que contará de la PS5.

Pese a que Sony presentó un variado catálogo de juegos para su nueva consola, uno de los detalles que más llamó la atención de los jugadores fue la apariencia que tendrá la esperada PlayStation 5.

El nuevo diseño que se le dió al 'look' de la PS5 tomó por sorpresa a millones de personas, quienes usaron las redes sociales para calificarlo como una propuesta revolucionaria, mientras que otros consideraron que la PlayStation 5 parece cualquier cosa menos una consola de videojuegos.

Ahora las redes sociales se han llenado con toda clase de bromas y burlas contra la apariencia de la PlayStation 5. A continuación les compartimos algunos de los memes más populares sobre el look de la PS5.

Unlucky lads; got the ps5 already 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/neEVEgks7S