La compañía dice que está tratando de solucionar el inconveniente y que informará en su cuenta de Twitter @TeamYouTube los avances al respecto: "Si están teniendo problemas para ver videos ahora mismo en YouTube, no están solos: nuestro equipo está al tanto del problema y trabajando en una solución. Haremos un seguimiento aquí con las actualizaciones".

If you’re having trouble watching videos on YouTube right now, you’re not alone – our team is aware of the issue and working on a fix. We’ll follow up here with any updates.