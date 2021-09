Make It Real abre modalidad de formación tiempo parcial de su programa TOP

Para más información pueden escribirnos en redes sociales o por whatsapp.

3. ¿Cuál es el perfil que deben tener los interesados en participar en el programa que ofrece estas nuevas modalidades?

Las personas interesadas en participar, deben tener conocimientos previos que están vinculados a tener la lógica de programación, no importa el lenguaje pero esa base es muy importante para poder comenzar a estudiar en Make It Real. Asimismo, desde nuestro canal de YouTube ofrecemos contenido gratuito para que puedan ir aprendiendo en el caso de no tener conocimientos previos.

Sobre todo buscamos personas que tengan muchas ganas de aprender, de encontrar empleos de calidad que mejoren las oportunidades que tienen en el presente, de crecer profesionalmente.

4. Tengo entendido que hay una manera en la que ustedes como académia, ayudan a sus estudiantes a conseguir empleo, explíquenos por favor ¿Cómo garantizan que se de este proceso de vinculación?

Sí, así es. Nosotros durante ambas modalidades del programa tenemos un bloque dedicado a prepararte en habilidades transversales y fundamentalmente con las que puedas prepararte para entrevistas laborales, poder organizar tu hoja de vida, entender cuáles son las distintas posibilidades del mercado laboral. Pero además tenemos alianzas con empresas de tecnologías de todo tipo que constantemente están en búsqueda de Full Stack Web Developers y nuestros makers son muy bien recibidos. Para que se den una idea, nuestro porcentaje de colocación laboral es del 95% dentro de los 6 meses posteriores a culminar el programa. Los acompañamos en todo el proceso y en el caso de querer cambiar de empleo, también los ayudamos a lograrlo.

Por último quería mencionarles que en Make It Real también tenemos Webinars de inglés técnico para que las personas puedan fortalecer esas habilidades.