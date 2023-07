"Murió Twitter": la polémica decisión de Elon Musk que limita los tuits vistos diarios

Twitter ha presentado fallas durante este sábado 1 de julio, lo que seguramente se debe a un sensible cambio que anunció Elon Musk, su propietario: a partir de este momento, hay un límite de tuits diarios que se pueden visualizar en la plataforma.

Según Musk, esta medida se toma para "abordar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema" y será temporal.

El límite de tuits diarios que se pueden visualizar funciona así:

Las cuentas verificadas pueden ver máximo 6.000 publicaciones al día

Las no verificadas, máximo 600 por día

Las cuentas nuevas no verificadas, máximo 300 por día

De acuerdo con Musk, "pronto" se ampliará el cupo máximo de tuits al día: 8.000 para verificadas, 800 para no verificadas y 400 para nuevas no verificadas. El magnate, sin embargo, no detalló cuándo será ese "pronto".

Ahora, cuando una persona quiere consultar información publicada en fechas anteriores, aparece el siguiente aviso: "Lo sentimos, has alcanzado el límite de frecuencia de consultas. Espera unos minutos e inténtalo de nuevo". La misma frase se ve en tuits a los que se llega vía Google.

Pero el cambio más sensible es que ya no se pueden ver tuits sin iniciar sesión o sin tener cuenta en Twitter. Y es sensible para fines informativos: si alguien quiere consultar un anuncio de interés público (lo que dice un presidente o una entidad estatal, por ejemplo), pero no tiene cuenta en la red social, se verá obligado a crearla o simplemente no podrá ver la noticia que le interesa.