Musk y Bezos ganan contratos para crear la próxima nave que pise la Luna

La NASA falló este jueves la adjudicación de tres contratos a Blue Origin, propiedad del hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, a SpaceX, compañía del multimillonario Elon Musk, y a Dynetics para construir la primera nave tripulada que llegue a la Luna desde 1972.

La NASA anunció así en su página web las tres empresas que competirán por desarrollar la nave espacial para la próxima misión lunar; siendo Blue Origin la más avanzada en el proyecto, por lo que recibirá 579 millones de dólares, seguida de Dynetics, cuyo contrato es de 253 millones, y SpaceX, que ganará 135 millones.

La aeronáutica Boeing, una de lo contratistas habituales de la agencia, se presentó también al concurso aunque en esta ocasión no fue seleccionada.

"Con la adjudicación de estos contratos, Estados Unidos avanza con el paso necesario para llevar a astronautas en la Luna en 2024, incluido el increíble momento en el que veremos a la primera mujer en poner un pie en la superficie lunar", dijo Jim Bridenstine, administrador de la NASA.

We are on our way to the Moon! In this new era of space exploration, we have selected three U.S. companies — @blueorigin, @Dynetics & @SpaceX — to develop human landers that will land #Artemis astronauts on the lunar surface.



Read today's announcement: https://t.co/KKPdq5kwAm pic.twitter.com/SVM7HrQHlh