La Nasa publicó este miércoles una foto panorámica de Marte sacada por el róver Perseverance en la zona donde aterrizó la semana pasada.

La imagen, reconstituida a partir de varias fotos tomadas por el vehículo, muestra la cresta del cráter de Jezero en el que, según los científicos, hubo un lago profundo donde desembocaba un río, hace unos 3.500 millones de años.

El róver hizo 142 fotos a 360 grados con los aparatos de alta definición instalados en su mástil.

A moment of respect for the descent stage. Within two minutes of safely delivering me to the surface of Mars, I caught the smoke plume on one of my Hazcams from its intentional surface impact — an act that protected me and the scientific integrity of my landing site. pic.twitter.com/bG4dekrbvJ