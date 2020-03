Nasa revela la panorámica de Marte con mejor resolución hasta ahora

Los operadores de la cámara Mast programaron "una compleja lista de tareas, entre las que figuraba apuntar el mástil del rover y asegurarse de que estuvieran enfocadas la imágenes, que se tomaron cada día entre las 12.00 y las 14.00 horas de Marte, para asegurar una iluminación consistente".

"Mientas muchos miembros del equipo estaban en casa disfrutando del pavo, Curiosity realizó un festín para los ojos", dice en la nota Ashwin Vasavada, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

How’s this for 2020 vision? Over the holidays, I took a series of high-res photos of my hometown on #Mars. This panorama is made up of a crisp 1.8 billion pixels. It’s my most detailed view to date.



