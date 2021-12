Nequi, varios sitios web y videojuegos, afectados por caída de Amazon Web Service

Un aviso en la página de estado de Amazon Web Services (AWS) indica que este servicio en la nube ha presentado fallas a lo largo de este martes, lo que ha provocado la caída y mal funcionamiento de algunos sitios web, servicios, aplicaciones e incluso videojuegos.

Le puede interesar: WhatsApp: Cambios para los mensajes que se autodestruyen

El aviso de Amazon indica que estaban experimentando problemas con ciertas API y la Consola de administración de AWS.

Los problemas en AWS comenzó alrededor de las 11 de la mañana. Si bien Amazon reveló que a lo largo de la tarde han habido mejoras significativas en el servicio, aún no hay una recuperación completa.

Entre los servicios que reportaron problemas como consecuencia de la interrupción eran, Disney +, Netflix , Slack, Ticketmaster, aplicación de comercio de acciones de Robin Hood , y Coinbase , la mayor bolsa de criptomoneda en los EE.UU.

Asimismo, páginas como Tinder, Facebook y McDonald's, tienen problemas según el sitio web Downdetector, donde usuarios notifican los problemas en las páginas.

En cuando a los videojuegos, se reportan fallas en League of Legends, Valorant, Dead by Daylight, Clash of Clans, entre otros.

Le puede interesar: Instagram llega con tres nuevas actualizaciones

Un servicio local que también confirmó fallas fue Nequi, "Hoy, uno de los principales aliados en infraestructura en la nube de Nequi ha presentado fallas que han afectado a miles de sitios web y apps como Nequi. Estamos trabajando juntos para resolverlo tan pronto como sea posible".