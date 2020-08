Netflix alista función para solucionar la discordia de 'qué vamos a ver'

La prensa internacional ha revelado que Netflix está trabajando en incorporar una función de 'reproducción aleatoria' para su plataforma. Dicha opción podría evitar que los usuarios indecisos pierdan una buena cantidad de tiempo revisando los diferentes contenidos que ofrece el servicio, para decidir qué serie o película ver.

Además, esta opción salvaría a las parejas y grupos de amigos de caer en la interminable discusión sobre qué contenido ver en Netflix.

De acuerdo con 'The Verge', la empresa se encuentra realizando varios ajustes en esta función para que los contenidos que se reproduzcan de manera aleatoria, se acoplen a los intereses del usuario. De igual manera, el medio estableció Netflix confirmó que inicialmente esta novedad solo estaría disponible en la versión para televisores inteligentes.

Interesting new feature @netflix ... but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG