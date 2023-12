NYT demandó a OpenAI y Microsoft por uso no autorizado de sus artículos

El prestigioso periódico The New York Times presentó una demanda este miércoles 27 de diciembre en un tribunal estadounidense contra OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, y Microsoft, su principal inversor. El motivo central de la demanda es la utilización no autorizada de millones de artículos del diario para entrenar modelos de inteligencia artificial.

Según la demanda presentada en un tribunal de Manhattan, a través de plataformas como Bing Chat (ahora conocido como Copilot) de Microsoft y ChatGPT de OpenAI, las empresas han buscado capitalizar la extensa inversión del NYT en periodismo. Sin embargo, lo hacen sin permiso ni compensación, lo que, según el diario, constituye una infracción de derechos de autor.

El medio económico Forbes México informó que, aunque The New York Times no especificó una cifra exacta para la compensación económica, busca que los demandados asuman responsabilidad por "miles de millones de dólares" en daños y perjuicios. Además, el diario solicita la destrucción de los modelos de IA que utilizan información con derechos de autor del Times.

Como evidencia de su reclamo, el medio de comunicación presentó ejemplos de textos generados por GPT-4, un producto de OpenAI, que son sorprendentemente similares a investigaciones originales publicadas por The New York Times. Esta situación pone al periódico en una posición de competencia desigual en el ámbito de la información, ya que se enfrenta a 'chatbots' que se entrenaron utilizando su propio contenido.

La demanda refleja las crecientes tensiones entre las empresas tecnológicas y las entidades de medios tradicionales en relación con la propiedad intelectual y el uso de contenido protegido por derechos de autor.