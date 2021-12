ONG asegura que Facebook incumple sentencias sobre protección de datos

"Sin embargo, eso contradice la sentencia del TJUE", subraya Noyb, plataforma cuyo nombre es el acrónimo de "None of Your Business" ("No es asunto tuyo").

La ONG de defensa de la privacidad se refiere al dictamen del TJUE de 2015 que, tras una demanda de Schrems, obligó a la UE a negociar con Washington un nuevo marco que garantizara un mejor nivel de protección de los datos.

El proceso anuló el acuerdo "Safe harbor" que llevaba 15 años en vigor y al que sustituyó el "Privacy shield", anulado en julio de 2020 por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), también a instancias de Schrems.