Pac-Man ahora se puede jugar en la calle con realidad aumentada

Bandai Namco, compañía dueña de la licencia y desarrolladora de juegos basados en Pac-Man, anunció un nuevo título para dispositivos móviles que mezcla algunos elementos de la reconocida franquicia, con mecánicas interactivas que ofrece la tecnología de realidad aumentada.

Se trata de 'Pac-Man Geo', un juego que permite utilizar los mapas de las calles de ciudades reales como laberintos para jugar partidas del clásico juego 'come galletas’. De acuerdo con el anuncio de Bandai Namco, esta nueva entrega estará disponible para dispositivos iOS y Android, desde Play Store y App Store, y será lanzada en más de 170 países.

Uno de los elementos más llamativos de esta propuesta es que el juego utiliza la información de Google Maps, para permitir que sean los jugadores quienes puedan elegir el escenario o 'laberinto' que desean usar para jugar con Pac-Man, además cada partida se desarrolla en tiempo real y al basarse en mapas de áreas reales se crearía una experiencia más inmersiva.

De hecho, el juego también posee una función que le permite al jugador compartir con otras personas los diferentes escenarios que la tecnología de realidad aumentada ha creado, con base a los mapas de una ciudad.

No obstante, aún no se ha definido si este juego será 'free to play', con microtransacciones, o si tendrá un precio de compra y tampoco se han revelado muchos detalles sobre su modo multijugador, pues solo se ha dicho que los jugadores podrán competir contra otros usuarios para superar las puntuaciones más altas que haya en un laberinto.

Bandai Namco informó este título se está desarrollando desde 2018, para esa época la división de Bandai Namco Research comenzó a experimentar con varias tecnologías para crear una nueva experiencia al jugar Pac-Man.