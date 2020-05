Pokémon GO realizará un mantenimiento global y dejará de funcionar por siete horas

Sin duda alguna Pokémon GO marcó toda una revolución entre los fans de la franquicia y las personas que son apasionadas por los juegos en dispositivos móviles. Este título rompió esquemas al usar la tecnología de realidad aumentada, para permitir que los jugadores pudieran salir a las calles a 'cazar pokémon'.

Con el paso de los meses, Pokémon GO logró consolidarse como uno de los videojuegos para móviles más exitosos de los últimos tiempos, al punto que antes de la cuarentena se podía ver grupos de personas reunidas en sitios públicos para capturar pokémon.

Ahora Niantic, empresa creadora del juego, le informó a los jugadores que sus servidores dejarán de funcionar por un periodo de tiempo. Este anunció fue realizado a través de la cuenta oficial de Pokémon GO en Twitter.

En dicho tweet Niantic reveló que el acceso al videojuego permanecerá bloqueado restringido para los jugadores en todo el mundo por un periodo de siete horas, a partir del próximo lunes 1 de junio de 2020. La empresa tomó esta medida para poder realizar labores de mantenimiento en sus servidores.

Trainers, Pokémon GO will be experiencing global downtime for seven hours on Monday, June 1, 2020. From around 11 a.m. to 6 p.m. PDT, the game will be undergoing server maintenance and will be inaccessible to all Trainers. We apologize for any inconvenience that this might cause. pic.twitter.com/mdIeQiaCI5