Precio del bitcoin se dispara tras jugada de Elon Musk en Twitter

A las 3:22 a.m. (hora colombiana) de este viernes 29 de enero, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, escribió el siguiente tuit: "En retrospectiva, era inevitable". Además, puso la palabra #bitcoin en la bio de red social, sin otro dato adicional.

Desde ese momento, el precio del bitcoin se disparó. A las 3:29 a.m. la criptomoneda estaba en 32.110 dólares y a las 3:59 a.m. se ubicó en 36.026 dólares, según datos del sitio CoinDesk. Tuvo un descenso a las 5:29 a.m. (35.538,83). Más de tres horas después, a las 8:59 a.m., el bitcoin registró un máximo de 38.413,74 dólares.

Sin embargo, a partir de ese momento, la criptomoneda empezó a bajar de nuevo, aunque sin despegarse de los 34.000 dólares: a las 12:29 p.m. estaba en 36.323,36 y a las 14:59 p.m., en 34.194,16.