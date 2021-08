Ratifican caducidad del contrato del MinTIC por 70 mil millones de pesos

Por su parte, Jorge Pino Ricci, abogado de la Unión Temporal Centros Poblados, presentó recurso de revocatoria directa ante la ministra Abudinen y/o petición de revocatoria, argumentando que "el Ministerio tomó la decisión de declarar la caducidad en razón a que le dio certificación a un documento efectuado por el Banco (Itaú)", el cual negó días atrás haber emitido alguna póliza de respaldo del contrato.

"Me aterra como han cambiado mis palabras para resolver el asunto", dijo Pino Ricci en medio de la audiencia, al precisar que el anticipado entregado por el Ministerio de Tecnologías "se ha destinado para realizar las adquisiciones de equipos necesarias para la ejecución del contrato".

En ese sentido, el abogado insistió en que se vulneró el debido proceso, argumentando entre otras cosas que no pudo presentar pruebas para evidenciar que la póliza que negó el Banco Itaú -según él- sí existió "no pude demostrar la buena fe de mis clientes y como no pude demostrarlo la obligación ahora del Ministerio es presumirla, porque tampoco la desvirtuó".

Con este proyecto de internet se buscaban conectar cerca de diez mil localidades con acceso a internet, la mayoría eran colegios públicos de zonas rurales.