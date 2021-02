Reglas de Twitter no pueden ser camisa de fuerza para usuarios: periodista Gustavo Gómez

Indicó que los directivos de Twitter deberían comprender que "no tienen una remontadora de calzado, lo que tienen es un medio que maneja información y por tanto tienen que manejarlo de una forma más adecuada".

Gómez se refirió también a otros usuarios que según él incluyen palabras como "asesino, matarife, criminal, ladrón, a todos los políticos de Colombia y yo no veo que les suspendan las cuentas", mientras agregó que "a mí sí me suspenden porque se utilizaron algunos segundos de una canción".

En ese sentido, aclaró que no hizo ninguna gestión para que le suspendiran la cuenta y precisó que "me la pueden suspender 27 veces seguidas y no me interesa, pero las personas digitales de Caracol sí hablaron con los de Twitter Colombia, ellos dicen que no pueden resolver asuntos, dicen que ellos tienen que hablar con una señora en Brasil a ver si de pronto pueden resolver el asunto, no les importamos".

Más temprano en su cuenta restablecida, Gustavo Gómez manifestó que "falla Twitter en el respeto por sus usuarios. La inmensa mayoría en esta red no calumnia, no injuria, no persigue o acosa minorías étnicas y religiosas. Solo opinamos, informamos o usamos el humor como vínculo de comunicación".