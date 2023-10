Revelan truco para saber quién visita su perfil en Facebook

Facebook es una de las redes sociales más famosas a nivel mundial. Fue una de las pioneras de la tecnología en ofrecer una plataforma en la que millones de usuarios podían estar conectados y compartir sus fotos y estados. Es por eso que, pese a que muchas personas suelen publicar todo su día a día y hasta la ubicación en la que se encuentran, algunos temen por su privacidad.

Incluso, en algunas ocasiones, nos da curiosidad saber quién ve nuestras publicaciones, quién visita nuestro perfil y demás. Es por eso que, han revelado la manera de saber quién permanece en nuestra cuenta.

No obstante, es de destacar que, según Mark Zuckerberg, fundador de la red social, esta información no es compartida por la misma empresa, por lo que resalta que no hay ninguna manera o aplicación 'segura' que permita saber qué personas han visitado el perfil.

Es decir que, si encuentra alguna aplicación externa que le prometa identificar estas personas, no digite sus datos personales o contraseñas porque posiblemente son hackers.

Sin embargo, si existe un truco seguro que le dará a conocer quiénes son los que generalmente visitan su perfil. Se trata del 'modo programador', que le permitirá conocer esta información sin necesidad de bajar nuevas aplicaciones.

¿Cómo saber quién ve mi perfil de Facebook?

Estando en Facebook, presione la tecla F12 y allí se le abrirá una ventana de programación donde verá muchos códigos.

Presione Ctrl+F simultáneamente, y allí, en un código HTML que le aparecerá, escriba la palabra “buddy”.

Acá, podrá ver una lista de las personas que han visitado tu perfil.

De este modo, conocerá las personas que están espiando su perfil de Facebook.